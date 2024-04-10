США усилят патрулирование вблизи Китая

Учения США

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из стран, которая примет и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.

С 4 по 15 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии состоялись масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24. В них приняли участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.

Также мы писали, что США и Южная Корея провели морские учения. Целью было отточить свои навыки сдерживания угроз безопасности на море на фоне угроз КНДР.

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