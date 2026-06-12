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Бруд та розруха: де знаходиться і як виглядає "Капустин Яр", звідки РФ пускає "Орєшнік"

14:45 12.06.2026 Пт
3 хв
РФ вкладає десятки мільйонів доларів в "Орєшнік", поки росіяни поруч з полігоном живуть в бруді
aimg Дмитро Левицький
Бруд та розруха: де знаходиться і як виглядає "Капустин Яр", звідки РФ пускає "Орєшнік" Фото: "Орєшнік" запускають з полігону, поруч з занедбаним містом (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Україна знову загрожує "Орєшнік", який РФ запускає з полігону "Капустин Яр", розташованого біля занедбаного закритого міста Знам'янськ.

РБК-Україна розповідає, де знаходиться та як виглядає місто, про яке всі знають через російський терор "Орєшніком".

Полігон "Капустин Яр" функціонує з 1946 року. Звідти тестували майже кожну радянську та російську ракетну програму. Зараз об'єкт використовується для ударів по Україні.

Усі ракети "Орєшнік", якими Росія атакувала українські міста, стартували саме з нього.

Де розташований полігон

"Капустин Яр" знаходиться у степу поблизу міста Знам'янськ, приблизно за 1100 кілометрів на схід від Києва та недалеко від кордону з Казахстаном.

Знам'янськ - це закрита адміністративна територія, яку обнесли залізобетонним парканом, писало агентство Business Insider. У місті проживає менше ніж 30 тисяч людей. В'їхати туди можна виключно за спеціальними перепустками або за наявності місцевої реєстрації.

Від "Капустиного Яру" до центру Києва - майже 1100 кілометрів. Але, щоб пролетіти цю відстань, російському "Орєшніку" потрібно не більше 15 хвилин. Як і для удару по будь-якій іншій точці України, писали раніше фахівці The War Zone.

Бруд та розруха: де знаходиться і як виглядає &quot;Капустин Яр&quot;, звідки РФ пускає &quot;Орєшнік&quot;

Фото: де розташований "Капустин Яр" на карті світу (google.com/maps)

Розруха на фоні дорогих ракет

Попри те, що Росія розробляє та випробовує у Знам'янську передові ракетні комплекси, саме місто перебуває у вкрай занедбаному стані, писало Business Insider. На вулицях можна побачити неасфальтовані дороги, зруйновані дерев'яні будинки, покинуті будівлі з вибитими вікнами та обвислі лінії електропередач.

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Такий контраст викликає обурення та глузування навіть у російських соціальних мережах. Запуск одного "Орєшніка" обходиться бюджету РФ у суму від 40 до 80 мільйонів доларів. Користувачі зазначають, що за ці гроші місто можна було б повністю відновити та забезпечити сучасною інфраструктурою.

Крім того, від російських випробувань страждає сусідній Казахстан. Росія орендує частину казахських степів для падіння відпрацьованих ступенів ракет, що призводить до забруднення ґрунтів, води та регулярних степових пожеж.

Фото: як виглядає Знам'янськ та "Капустин Яр" (з соцмереж)

Що кажуть місцеві мешканці

Для жителів Знам'янська полігон є основним джерелом робочих місць. За словами місцевих, вони намагаються абстрагуватися від війни та стверджують, що "до них нічого не долітає".

Самі пуски "Орєшніка" містяни майже не помічають, оскільки випробувальний майданчик розкинувся на сотні квадратних кілометрів, розповідали вони агентству Business Insider.

Мешканці Знам'янська чують лише віддалений гуркіт, схожий на грім. Під час атак українських безпілотників у місті вмикають сирени, проте серйозної паніки серед населення це не викликає.

Нагадаємо, впродовж доби 12 червня існує загроза удару по Україні ракетою "Орєшнік". Україна не має засобів, щоб самостійно слідкувати за пусками цієї ракети, але все ж дізнається про це. Як це вдається - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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