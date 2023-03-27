США не помітили намірів РФ застосувати ядерну зброю в Україні, - Білий дім

"Ми не бачили жодних переміщень тактичної ядерної зброї або чогось подібного після цієї заяви, і ми, звісно, не бачили жодних ознак того, що пан Путін ухвалив якесь рішення про застосування зброї масового знищення, не кажучи вже про ядерну зброю, на території України", - сказав він.

Кірбі додав, що США продовжують стежити за ситуацією щодо ядерної зброї дуже уважно.

"Ми продовжуємо стежити за цим дуже, дуже уважно. І поки що ми не побачили нічого, що змусило б нас змінити нашу стратегічну позицію стримування", - підкреслив він.

Нагадаємо, російський диктатор заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Рішення Путіна обурило світових лідерів. Так, у ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, оголосивши про розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Додамо, що віцепрезидент Болгарії Іліяна Йотова закликала РФ та Україну до переговорів після заяви Путіна щодо планів розміщення ядерної зброї в Білорусі.

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