США помилялись? Гегсету пригадали заяви про те, що Україна "не має карт"

20:39 29.04.2026 Ср
2 хв
Як глава Пентагону відреагував на провокативне питання?
aimg Марія Науменко
фото: міністр оборони США Піт Гегсет (Getty Images)

Американський конгресмен поставив главі Пентагону Піту Гегсету пряме запитання, але чіткої відповіді не прозвучало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію слухань комітету з питань збройних сил Палати представників.

Діалог відбувся між конгресменом-демократом Адамом Смітом та міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Сміт нагадав, що понад рік тому представники адміністрації Дональда Трампа заявляли, що Україна "не має карт" і має шукати шлях до угоди. Він зазначив, що ці оцінки не справдилися, і запитав, що було недооцінено.

"Що ви пропустили, не побачили, на що Україна виявилася здатною за останні 14 місяців?" - запитав конгресмен.

У відповідь Гегсет заявив, що жодних помилок у таких оцінках не було, однак прямо на поставлене питання не відповів.

"Ми нічого не пропустили. Про що в цьому комітеті не говорять, так це про те, що Джо Байден без будь-якої відповідальності передав Україні нашого озброєння на сотні мільярдів доларів... Зрештою, президент Трамп вважає, що між Росією та Україною має бути мирна угода, що це відповідає інтересам обох сторін", - відповів він.

Коли Сміт уточнив, що має на увазі саме стратегічну оцінку ситуації, Гегсет обмежився загальною відповіддю.

"Думаю, українці проявили велику мужність. І я ціную те, що Європа тепер платить за ту зброю, яку ми надаємо", - заявив він.

Нагадуємо, 28 лютого 2025 року під час зустрічі в Білому домі між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським виникла публічна суперечка. Тоді Трамп заявив, що Україна перебуває "не в сильній позиції" і "не має карт" у війні.

Пізніше, у січні 2026 року, він повторив цю оцінку, наголосивши, що у Зеленського "не було і немає реальних карт" у переговорах. За словами Трампа, єдиним фактором, який змінює ситуацію для України, є підтримка з боку США.

