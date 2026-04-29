США помилялись? Гегсету пригадали заяви про те, що Україна "не має карт"

Діалог відбувся між конгресменом-демократом Адамом Смітом та міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Сміт нагадав, що понад рік тому представники адміністрації Дональда Трампа заявляли, що Україна "не має карт" і має шукати шлях до угоди. Він зазначив, що ці оцінки не справдилися, і запитав, що було недооцінено.

"Що ви пропустили, не побачили, на що Україна виявилася здатною за останні 14 місяців?" - запитав конгресмен.

У відповідь Гегсет заявив, що жодних помилок у таких оцінках не було, однак прямо на поставлене питання не відповів.

"Ми нічого не пропустили. Про що в цьому комітеті не говорять, так це про те, що Джо Байден без будь-якої відповідальності передав Україні нашого озброєння на сотні мільярдів доларів... Зрештою, президент Трамп вважає, що між Росією та Україною має бути мирна угода, що це відповідає інтересам обох сторін", - відповів він.

Коли Сміт уточнив, що має на увазі саме стратегічну оцінку ситуації, Гегсет обмежився загальною відповіддю.

"Думаю, українці проявили велику мужність. І я ціную те, що Європа тепер платить за ту зброю, яку ми надаємо", - заявив він.