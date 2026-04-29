США ошибались? Гегсету припомнили заявления о том, что Украина "не имеет карт"

Диалог состоялся между конгрессменом-демократом Адамом Смитом и министром обороны США Питом Гегсетом.

Смит напомнил, что более года назад представители администрации Дональда Трампа заявляли, что Украина "не имеет карт" и должна искать путь к соглашению. Он отметил, что эти оценки не оправдались, и спросил, что было недооценено.

"Что вы пропустили, не увидели, на что Украина оказалась способной за последние 14 месяцев?" - спросил конгрессмен.

В ответ Гегсет заявил, что никаких ошибок в таких оценках не было, однако прямо на поставленный вопрос не ответил.

"Мы ничего не пропустили. О чем в этом комитете не говорят, так это о том, что Джо Байден без какой-либо ответственности передал Украине нашего вооружения на сотни миллиардов долларов В конце концов, президент Трамп считает, что между Россией и Украиной должно быть мирное соглашение, что это отвечает интересам обеих сторон", - ответил он.

Когда Смит уточнил, что имеет в виду именно стратегическую оценку ситуации, Гегсет ограничился общим ответом.

"Думаю, украинцы проявили большое мужество. И я ценю то, что Европа теперь платит за то оружие, которое мы предоставляем", - заявил он.