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В США за полтора месяца первую прививку от COVID получили 8% жителей

Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах с начала вакцинации первую прививку от COVID-19 получили 8% жителей страны. Это на 2% больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает команда Белого дома по реагированию на COVID-19 в Twitter.

"Восемь процентов населения США получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19, что на 2% больше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Вакцинация в США началась 14 декабря прошлого года. Для прививок используют препараты Moderna и Pfizer/BioNTech. В

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Напомним, в американском штате Флорида мужчина угнал автомобиль, в котором находились вакцины от коронавируса. Злоумышленника разыскивают.

Кроме того, в США ежедневно вакцинируют от коронавируса около 1,2 млн человек. В семи американских штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения.

Добавим, что в начале февраля в США количество людей, которые вакцинировались от COVID-19, превысило число заболевших с начала пандемии. Всего получили одну или две дозы препарата более 26 млн американцев.

Ранее сообщалось, что в США выявили первые случаи заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса.

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