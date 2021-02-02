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Рубеж пандемии: в США число вакцинированных превысило количество заразившихся

Вашингтон, Вторник 02 февраля 2021 14:25
Рубеж пандемии: в США число вакцинированных превысило количество заразившихся
Фото: вакцинация от коронавируса (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах количество людей, которые вакцинировались от COVID-19, превысило число заболевших с начала пандемии. С начала вакцинации одну или две дозы препарата от коронавируса получили уже 26,5 млн американцев.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что с момента регистрации первого инфицированного на территории страны было зафиксировано 26,2 млн случаев заражения.

По данным издания, в среднем в Соединенных Штатах ежедневно вводится около 1,35 млн доз вакцины, что, по оценкам агентства, больше чем в любой другой стране мира.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США из-за коронавируса умерли свыше 443 тысяч человек. Соединенные Штаты по показателям смертности и количеству инфицированных занимает первое место в мире.

Напомним, в Соединенных Штатах ежедневно вакцинируют от коронавируса около 1,2 млн человек. В семи американских штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения.

Кроме того, в США выявили первые случаи заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикивакцинацияКоронавирус

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