ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Здание ГБР в Киеве взяли под государственную охрану

Киев, Пятница 29 января 2021 20:57
Здание ГБР в Киеве взяли под государственную охрану
Фото: здание ГБР в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Здание Государственного бюро расследований в Киеве взяли под государственную охрану. Соответствующий указ сегодня, 29 января, издал президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Глава государства определил здание ГБР в Киеве важным государственным объектом.

"Определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание ГБР и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15, в городе Киеве", - говорится в указе.

Обеспечивать безопасность здания ГБР будет Управление государственной охраны.

Напомним, в ноябре прошлого года иностранец сообщил о минировании здания ГБР в Киеве. Минирование оказалось ложным, а иностранцу грозило до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, в прошлом году произошел еще один инцидент, связанный с ГБР. На территорию ГБР незаконно проникла народный депутат 8-го созыва Татьяна Чорновил, за что ей грозило до 5 лет за решеткой.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Владимир ЗеленскийохранаГБР

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь