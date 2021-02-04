ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США мужчина угнал автомобиль с COVID-вакцинами внутри

Флорида, Четверг 04 февраля 2021 19:23
В США мужчина угнал автомобиль с COVID-вакцинами внутри
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В американском штате Флорида неизвестный мужчина угнал автомобиль. В салоне угнанной машины были флаконы с вакциной от коронавируса.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел в среду около 16:00 по местному времени. Мужчина угнал автомобиль со стоянки Strawberry Festival Grounds в городе Плант-Сити. Угонщику, по данным правоохранителей, около 20 лет.

В полиции рассказали, что мужчина похитил серый Hyundai Accent 2018. Сейчас автомобиль находится в розыске по всей стране. Злоумышленника ищут.

Напомним, в Интерполе предупреждали, что с началом вакцинации от коронавируса в мире ожидается появление преступлений, связанных с вакцинами. Интерпол ожидал возможных похищений или продажи поддельных вакцин от коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря в Интерполе прогнозировали резкий рост преступности из-за COVID-вакцин.

Кроме того, в Европоле предупреждали о мошенничестве с вакцинами от коронавируса. В сети начали появляться фиктивные объявления о продаже COVID-вакцин.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америкиавтомобилиугонвакцина от коронавируса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь