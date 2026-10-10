США погрожують Україні зупинкою розвідданих через удари по російських НПЗ, - Axios

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа пригрозили припинити передачу Україні американських розвідувальних даних, якщо Київ продовжить бити по російських НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами американського чиновника, Трамп неодноразово просив президента України Володимира Зеленського припинити атаки на російські НПЗ.

Однак Київ проігнорував близько шести таких звернень, після чого американський президент вирішив дозволити закупівлі російського дизельного пального.

Співрозмовник видання стверджує, що удари по російській нафтопереробній інфраструктурі сприяють зростанню цін на пальне у США.

При цьому Трамп, за його словами, не вважає українські атаки на НПЗ рівнозначними російським ударам по енергетичній системі України.

Американський лідер стверджує, що атаки по нафтопереробним заводам Росії "завдають болю США".

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по нафтопереробних заводах, він підриває доброзичливе ставлення до себе, якого домігся у Трампа за останні шість місяців", - заявив американський посадовець.

Український чиновник розповів Axios, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили українську сторону про можливе відключення від системи американської розвідувальної інформації, якщо удари по російських НПЗ триватимуть.

Водночас, за інформацією Axios, Віткофф і Кушнер розглядають можливість відвідати москву та Київ наступного тижня для обговорення нових мирних пропозицій.

Американський посадовець зазначив, що Вашингтон продовжує шукати варіант домовленості, який міг би переконати Путіна припинити війну.

"Путін завдає Україні потужних ударів, але ми вважаємо, що він відкритий до обговорення завершення війни. Ми хочемо розробити нову пропозицію, яка буде для нього достатньо прийнятною, щоб він погодився зупинитися", - заявив американський чиновник.