США угрожают Украине остановкой разведданных из-за ударов по российским НПЗ, - Axios

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам американского чиновника, Трамп не раз просил президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ.

Однако Киев проигнорировал около шести таких обращений, после чего американский президент решил разрешить закупки российского дизельного горючего.

Собеседник издания утверждает, что удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре способствуют росту цен на топливо в США.

При этом Трамп, по его словам, не считает украинские атаки на НПЗ равнозначными российским ударам по энергетической системе Украины.

Американский лидер утверждает, что атаки по нефтеперерабатывающим заводам России "наносят боль США".

"Зеленский неправильно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, он подрывает доброжелательное отношение к себе, которого добился у Трампа за последние шесть месяцев", - заявил американский чиновник.

Украинский чиновник рассказал Axios, что во время переговоров в Майами спецпосланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер предупредили украинскую сторону о возможном отключении от системы американской разведывательной информации, если удары по российским НПЗ будут продолжаться.

В то же время, по информации Axios, Виткофф и Кушнер рассматривают возможность посетить Москву и Киев на следующей неделе для обсуждения новых мирных предложений.

Американское чиновник отметил, что Вашингтон продолжает искать вариант договоренности, который мог бы убедить Путина прекратить войну.

"Путин наносит Украине мощные удары, но мы считаем, что он открыт для обсуждения завершения войны. Мы хотим разработать новое предложение, которое будет для него достаточно приемлемым, чтобы он согласился остановиться", - заявил американский чиновник.