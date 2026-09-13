Трамп хоче, щоб Зеленський зупинив удари по російських НПЗ

Україна має припинити удари по російській інфраструктурі, адже це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизельного пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента США Дональда Трампа журналістам.

"Зеленський має зробити одну річ. Він повинен припинити вибивати дизельне пальне в Росії. Він спричиняє дефіцит дизелю", - заявив політик.

За його словами, президент України Володимир Зеленський має змінити тактику.

Дональд Трамп стверджує, що саме дії української сторони нібито спричиняють дефіцит дизельного пального на світовому ринку.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, що у серпні російські нафтопереробні заводи зазнали наймасштабнішої хвилі атак від початку повномасштабного вторгнення.

Через систематичні ураження критичної інфраструктури міжнародні аналітики прогнозують тривалий спад у галузі.

Зокрема, Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз переробки російської нафти на найближчі 1,5 року до 4 млн барелів на добу. Це на 30% менше за показники, які фіксувалися до початку повномасштабної війни.

Одним із крайніх об'єктів ураження став Саратовський НПЗ - найстаріший завод Росії, який атакували дрони вночі проти 8 вересня.

Підприємство здатне переробляти майже 5 мільйонів тонн нафти на рік, однак унаслідок влучань на його території спалахнула пожежа, а місцева влада підтвердила пошкодження об'єкта.

Через це фахівці очікують, що російська нафтопереробка втратить близько 30% довоєнного обсягу, а відновлення показників триватиме щонайменше півтора року.