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Трамп хоче, щоб Зеленський зупинив удари по російських НПЗ

17:21 13.09.2026 Нд
2 хв
Президент США зробив гучну заяву про ситуацію на ринку пального
aimg Сергій Козачук
Трамп хоче, щоб Зеленський зупинив удари по російських НПЗ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Україна має припинити удари по російській інфраструктурі, адже це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизельного пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента США Дональда Трампа журналістам.

Звинувачення на адресу України

Дональд Трамп стверджує, що саме дії української сторони нібито спричиняють дефіцит дизельного пального на світовому ринку.

За його словами, президент України Володимир Зеленський має змінити тактику.

"Зеленський має зробити одну річ. Він повинен припинити вибивати дизельне пальне в Росії. Він спричиняє дефіцит дизелю", - заявив політик.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, що у серпні російські нафтопереробні заводи зазнали наймасштабнішої хвилі атак від початку повномасштабного вторгнення.

Через систематичні ураження критичної інфраструктури міжнародні аналітики прогнозують тривалий спад у галузі.

Зокрема, Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз переробки російської нафти на найближчі 1,5 року до 4 млн барелів на добу. Це на 30% менше за показники, які фіксувалися до початку повномасштабної війни.

Одним із крайніх об'єктів ураження став Саратовський НПЗ - найстаріший завод Росії, який атакували дрони вночі проти 8 вересня.

Підприємство здатне переробляти майже 5 мільйонів тонн нафти на рік, однак унаслідок влучань на його території спалахнула пожежа, а місцева влада підтвердила пошкодження об'єкта.

Через це фахівці очікують, що російська нафтопереробка втратить близько 30% довоєнного обсягу, а відновлення показників триватиме щонайменше півтора року.

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