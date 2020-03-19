В США подтвердили заражение коронавирусом у конгрессмена

Американский конгрессмен-республиканец Марио Диас-Баларт от штата Флорида, стал первым членом Конгресса, у которого подтвердили заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.



В пресс-службе конгрессмена заявили, что в субботу вечером у Диас-Баларта ухудшилось самочувствие: у него появились сильный жар и головная боль. Он сдал тест на коронавирус и спустя какое-то время получил положительный результат.



Вскоре Диас-Баларт сообщил, что сейчас чувствует себя уже намного лучше.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на выявление коронавируса вечером 13 марта после того, как контактирувал из зараженным. Результат теста оказался отрицательным.

Ранее сообщалось, что у президента Бразилии Жаира Болсонару диагностировали коронавирус COVID-19.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо проявились симптомы, схожие с симптомами вируса. Сегодня стало известно, что Грегуар Трюдо все же заразилась коронавирусом.