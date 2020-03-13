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В СНБО подтвердили случаи заражения коронавирусом в ОРДЛО

Новости » Политика     13.03.2020 - 15:55
В СНБО подтвердили случаи заражения коронавирусом в ОРДЛО
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Женщина, больная коронавирусом, вернулась в ОРДЛО через Москву из Китая

В Совете национальной безопасности и обороны Украины подтвердили случаи заболевания коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, женщина, которая инфицирована коронавирусом, вернулась в ОРДЛО через Москву из Китая.

"Действительно Служба внешней разведки и другие наши подразделения имеют информацию о том, что на территории оккупированной части Донецкой и Луганской области уже зарегистрированы случаи распространения коронавируса. Более того, мы понимаем откуда этот случай взялся. Женщина, которая больна, она вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе и именно в такой способ все это происходило", - заявил Данилов.

В свою очередь, в так называемой "ДНР" отрицают информацию о заражении коронавирусом в Горловке. Как отметили в "Министерстве здравоохранения "ДНР", состояние пациента, госпитализированного с подозрением на COVID-19, удовлетворительное, а температура тела в норме.

"Других пациентов, подозрительных на COVID-19, на данный момент в Республике нет", - заявили в оперативном штабе.

Напомним, 13 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на сегодняшний день проверяют информацию с 12 случаями коронавирус в Горловке.

По состоянию на сегодня в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, подтвержден первый летальный случай на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

Кроме того, в СНБО заявили, что Украина закрывает границу для иностранцев через 48 часов в связи со вспышкой коронавируса в мире.

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