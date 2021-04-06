США поддержали вступление Украины в НАТО, но с оговоркой

"Мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее решительно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - сказала Псаки.

Однако, по ее словам, решение о принятии Украины в НАТО должно принимать руководство альянса.

Псаки добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на Донбассе и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.