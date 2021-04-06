США поддержали вступление Украины в НАТО, но с оговоркой

США оказывают поддержку Украине в стремлении стать членом НАТО, однако решение об этом находится компетенции руководства альянса. Киев и Вашингтон находятся в постоянном контакте по ситуации на Донбассе.
Об этом сообщила в ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.
"Мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее решительно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - сказала Псаки.
Однако, по ее словам, решение о принятии Украины в НАТО должно принимать руководство альянса.
Псаки добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на Донбассе и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.
Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).
Отметим, в этот же день Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Украинский лидер попросил главу канадского кабмина помочь с ПДЧ в НАТО.
РБК-Украина ранее писало, что СНБО готовит специальное решение о мерах на пути к вступлению Украины в НАТО. Одним из элементов этого решения будет национальная система перехода на евроатлантические стандарты.
До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Российская Федерация не захватила бы Крым, если бы Украина вступила в альянс до 2014 года.