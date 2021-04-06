UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США поддержали вступление Украины в НАТО, но с оговоркой

Автор: РБК-Украина

США оказывают поддержку Украине в стремлении стать членом НАТО, однако решение об этом находится компетенции руководства альянса. Киев и Вашингтон находятся в постоянном контакте по ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила в ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

"Мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее решительно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - сказала Псаки.

Однако, по ее словам, решение о принятии Украины в НАТО должно принимать руководство альянса.

Псаки добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на Донбассе и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.

Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

Отметим, в этот же день Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Украинский лидер попросил главу канадского кабмина помочь с ПДЧ в НАТО.

РБК-Украина ранее писало, что СНБО готовит специальное решение о мерах на пути к вступлению Украины в НАТО. Одним из элементов этого решения будет национальная система перехода на евроатлантические стандарты.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Российская Федерация не захватила бы Крым, если бы Украина вступила в альянс до 2014 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОСоединенные Штаты Америки
Читайте также
Истребители НАТО семь раз за неделю поднимали из-за российских самолетов
США поприветствовали создание Центра противодействия дезинформации в Украине
Арахамия обсудил с членами конгресса США военную поддержку и обострение ситуации на Донбассе
Прогноз погоды