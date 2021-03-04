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Россия не захватила бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг

Новина українською → Брюссель, Четверг 04 марта 2021 12:41
Россия не захватила бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация не оккупировала бы Крым, если бы Украина по состоянию на 2014 год была страной-участницей НАТО. Поскольку другие участники военного альянса вступились бы за нее.

Об этом на выступлении в Колледже Европы в Брюгге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В частности, он ответил на вопрос, могла ли Россия оккупировать Крым, если бы Украина уже была в НАТО.

"Мой короткий ответ - этого бы не случилось, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что в НАТО действует правило "один за всех и все за одного", если атакуют одного из союзников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшей целью Киева является получение плана действий относительно членства в НАТО.

А новый посол Украины в США Оксана Маркарова назвала вовлеченность Украины в систему коллективной безопасности и вступление в НАТО одной из приоритетных задач. По ее мнению, выполнение этого плана возможно при поддержке Вашингтона.

"Мы надеемся при поддержке нашего стратегического партнера максимально быстро сделать внутри страны все необходимое, чтобы получение ПДЧ и наше вступление в НАТО стали реальностью как можно быстрее", - заявила она.

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