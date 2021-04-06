США підтримали вступ України в НАТО, але із застереженням

США надають підтримку Україні в прагненні стати членом НАТО , однак рішення про це знаходиться компетенції керівництва альянсу. Київ і Вашингтон перебувають в постійному контакті з ситуації на Донбасі.

Про це повідомила в ході щоденного брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі , передає Reuters.

"Ми довгий час обговорюємо цей намір з Україною, ми її рішуче підтримуємо, взаємодіємо з нею і працюємо над відображенням дестабілізуючих дій проти неї", - сказала Дженніфер Псакі.

Однак, за її словами, рішення про прийняття України в НАТО має приймати керівництво альянсу.

Дженніфер Псакі додала, що Вашингтон також обговорює з Києвом зростання напруженості на Донбасі і почастішали випадки порушення режиму припинення вогню.