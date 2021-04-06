Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на Донбассе считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны. Он также уверен, что только предоставление Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины станет настоящим сигналом для Российской Федерации.

Об этом он заявил в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает сайт президента .

Сообщается, что стороны обсудили обострение на Донбассе и гибель украинских военных. Зеленский также рассказал о стягивании российских войск к украинским границами и готовности их к наступательным действиям.

Он поблагодарил Столтенберга за внимание НАТО к ситуации вокруг Украины и призвал альянс нарастить присутствие в Черном море.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", - добавил Зеленский.