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Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 12:57
Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на Донбассе считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны. Он также уверен, что только предоставление Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины станет настоящим сигналом для Российской Федерации.

Об этом он заявил в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает сайт президента.

Сообщается, что стороны обсудили обострение на Донбассе и гибель украинских военных. Зеленский также рассказал о стягивании российских войск к украинским границами и готовности их к наступательным действиям.

Он поблагодарил Столтенберга за внимание НАТО к ситуации вокруг Украины и призвал альянс нарастить присутствие в Черном море.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Столтенберг выразил серьезную обеспокоенность военной активностью России и заявил, что НАТО поддерживает территориальную целостность Украины.

Тем временем в украинском правительстве надеются, что после саммита НАТО в этом году начнется подготовка к предоставлению ПДЧ для Украины.

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Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе
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