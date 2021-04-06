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Зеленский просит Канаду помочь с получением Плана действий по членству в НАТО

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 18:26
Зеленский просит Канаду помочь с получением Плана действий по членству в НАТО Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский просит Канаду помочь с получением Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. По его мнению, Оттава может взять на себя лидерскую роль в этом процессе.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", - отметил Зеленский.

Он также пригласил Джастина и Софи Трюдо на саммит инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа и на празднование 30-летия независимости Украины.

Отметим, сегодня Зеленский уже говорил о необходимости ПДЧ для Украины и отмечал, что вступление в НАТО может положить конец войне на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО готовит специальное решение о мерах на пути к вступлению Украины в НАТО. Одним из элементов этого решения будет национальная система перехода на евроатлантические стандарты.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Российская Федерация не захватила бы Крым, если бы Украина вступила в альянс до 2014 года.

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