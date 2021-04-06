Зеленский просит Канаду помочь с получением Плана действий по членству в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский просит Канаду помочь с получением Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО . По его мнению, Оттава может взять на себя лидерскую роль в этом процессе.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", - отметил Зеленский.

Он также пригласил Джастина и Софи Трюдо на саммит инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа и на празднование 30-летия независимости Украины.

Отметим, сегодня Зеленский уже говорил о необходимости ПДЧ для Украины и отмечал, что вступление в НАТО может положить конец войне на Донбассе.