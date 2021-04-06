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США підтримали вступ України в НАТО, але із застереженням

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 06 квітня 2021 20:37
США підтримали вступ України в НАТО, але із застереженням Фото: Джен Дженніфер Псакі (flickr.com/whitehouse)
Автор: РБК-Україна

США надають підтримку Україні в прагненні стати членом НАТО, однак рішення про це знаходиться компетенції керівництва альянсу. Київ і Вашингтон перебувають в постійному контакті з ситуації на Донбасі.

Про це повідомила в ході щоденного брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає Reuters.

"Ми довгий час обговорюємо цей намір з Україною, ми її рішуче підтримуємо, взаємодіємо з нею і працюємо над відображенням дестабілізуючих дій проти неї", - сказала Дженніфер Псакі.

Однак, за її словами, рішення про прийняття України в НАТО має приймати керівництво альянсу.

Дженніфер Псакі додала, що Вашингтон також обговорює з Києвом зростання напруженості на Донбасі і почастішали випадки порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив в ході бесіди з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, що найбільш актуальним питанням для Києва є отримання плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Відзначимо, в цей же день Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Український лідер попросив главу канадського кабміну допомогти з ПДЧ в НАТО.

РБК-Україна раніше писало, що РНБО готує спеціальне рішення про заходи на шляху до вступу України в НАТО. Одним з елементів цього рішення буде національна система переходу на євроатлантичні стандарти.

До цього генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відзначав, що Російська Федерація не захопила б Крим, якби Україна вступила в альянс до 2014 року.

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