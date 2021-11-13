США поддержали Украину и осудили агрессию РФ в любых проявлениях

Как отметила спикер Белого дома Джен Псаки, США также провели дискуссии с российскими чиновниками по Украине и американо-российским отношениям в целом.

"Как мы дали понять в прошлом, и мы также дали понять им прямо - эскалационные или агрессивные действия России вызвали бы большую обеспокоенность Соединенных Штатов. Мы призываем к немедленному возобновлению режима прекращения огня, мы поддерживаем нашего партнера Украину и осуждаем российскую агрессию против Украины в любых формах", - заявила Псаки.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказал предположение, что Вооруженные силы России проводят "нерегулярные действия" у границы с Украиной. Вместе с тем, по его словам, США не имеют понимания происходящего.