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США підтримали Україну і засудили агресію РФ у будь-яких проявах

Автор: Артур Родивилов

США підтримують Україну і засуджують російську агресію проти неї в будь-яких формах. Вашингтон веде переговори з Києвом і Брюсселем щодо пересування військ РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як зазначила речник Білого дому Джен Псакі, США також провели дискусії з російськими чиновниками щодо України та американо-російських відносин в цілому.

"Як ми дали зрозуміти в минулому, і ми також дали зрозуміти їм прямо - ескалаційні або агресивні дії Росії викликали б велику стурбованість Сполучених Штатів. Ми закликаємо до негайного відновлення режиму припинення вогню, ми підтримуємо нашого партнера Україну і засуджуємо російську агресію проти України в будь-яких формах", - заявила Псакі.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен висловив припущення, що Збройні сили Росії проводять "нерегулярні дії" біля кордону з Україною. Разом з тим, за його словами, США не мають розуміння того, що відбувається.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в ЗСУ назвали кількість кадрових російських військових, які воюють на Донбасі.

Крім того, видання Bloomberg писало, що США стурбовані концентрацією військ Росії поблизу кордонів України і попередили про можливе вторгнення.

Водночас у Кремлі публікацію назвали "порожнім безпідставним нагнітанням напруженості".

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