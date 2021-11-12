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У Путина отреагировали на публикацию о вторжении в Украину: пустое нагнетание

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Москва, Пятница 12 ноября 2021 11:59
У Путина отреагировали на публикацию о вторжении в Украину: пустое нагнетание Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: Александр Мороз

У президента России Владимира Путина отреагировали на публикацию Bloomberg о возможном вторжении в Украину. Кремль считает это "пустым нагнетанием напряженности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - отметил Песков.

По его словам, "провокационных действий становится больше", особенно в Черном море, где наблюдается активность самолетов-разведчиков НАТО.

"Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит. Это же не наши друзья, это же не белорусские самолеты летают, наших союзников, это летают самолеты тех, кто декларирует своей целью сдерживание РФ и те, кто называют РФ врагом. Мы должны себя как-то страховать и хеджировать риски", - добавил он.

Напомним, ранее Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что США обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ и уже предупредили европейских партнеров о том, что Россия может пойти на вторжение в Украину.

Заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский уже заявил, что у Москвы нет планов на вторжение.

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