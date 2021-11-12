Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, сколько на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится кадровых российских военных. По его словам, против Украины воюет несколько тысяч россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главнокомандующего ВСУ .

"Около 2,1 тысячи кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности", - рассказал Залужный.

А общая численность первого и второго корпусов Южного военного округа РФ, которые ведут боевые действия против украинских военных на Донбассе, составляет 35,5 тысяч человек. Эта военная группировка постоянно поддерживается Россией.

"Ситуация с безопасностью сложная, но полностью контролируется Объединенными силами", - подчеркнул он.

Залужный добавил, что оккупанты усилили передовые подразделения танковыми группами и активно используют беспилотники и снайперов против подразделений ВСУ на Донбассе.