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Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество

Новина українською →
Донбасс, Пятница 12 ноября 2021 16:06
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество Фото: в ВСУ назвали количество российских военных на Донбассе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, сколько на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится кадровых российских военных. По его словам, против Украины воюет несколько тысяч россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главнокомандующего ВСУ.

"Около 2,1 тысячи кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности", - рассказал Залужный.

А общая численность первого и второго корпусов Южного военного округа РФ, которые ведут боевые действия против украинских военных на Донбассе, составляет 35,5 тысяч человек. Эта военная группировка постоянно поддерживается Россией.

"Ситуация с безопасностью сложная, но полностью контролируется Объединенными силами", - подчеркнул он.

Залужный добавил, что оккупанты усилили передовые подразделения танковыми группами и активно используют беспилотники и снайперов против подразделений ВСУ на Донбассе.

Напомним, ранее американское издание Bloomberg сообщало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

А вчера это издание рассказало, что США предупредили Европу о возможном вторжении России в Украину. В то же время в России такие заявления назвали "нагнетанием".

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Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
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