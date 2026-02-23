США почали виведення військ зі своєї найбільшої бази в Сирії, - Reuters

США розпочали виведення військ зі своєї найбільшої бази в Сирії - Касрак. Вона розташована на північному сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Деталі передислокації

Як пише видання з посиланням на джерела, вранці 23 лютого десятки вантажівок, частина з яких перевозила бронетехніку, покинули об'єкт. Відеокадри Reuters зафіксували рух колони шосе на околиці міста Камишли.

База Касрак понад десять років була головним вузлом міжнародної коаліції під керівництвом США в боротьбі з "Ісламською державою". Незважаючи на вихід із цього об'єкта, у коаліції залишається база в місті Рмелан недалеко від кордону з Іраком.

Терміни та причини виведення

За даними джерел видання, процес виведення військ триватиме від кількох тижнів до місяця. Наразі невідомо, чи є цей відхід тимчасовим або постійним.

Високопоставлений представник США зазначив, що частина військ залишає країну в рамках "поетапного переходу". Він додав, що масштабне перебування сил США більше не потрібне, оскільки сирійський уряд під керівництвом президента Ахмеда аш-Шараа готовий узяти на себе відповідальність за боротьбу з тероризмом.

Минулого тижня газета The Wall Street Journal також повідомляла про плани США вивести весь контингент чисельністю близько 1000 військовослужбовців.