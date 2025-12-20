"Це декларація помсти": США завдали масштабних авіаударів по об'єктам ІДІЛ у Сирії

Сполучені Штати розпочали масштабну військову операцію проти бойовиків "Ісламської держави" в Сирії у відповідь на вбивство двох американських солдатів та перекладача у центральній частині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра війни США Піта Гегсета в Х та повідомлення Центрального Командування ЗС США.

"Раніше сьогодні Збройні сили США розпочали в Сирії операцію "Удар Яструба", спрямовану на ліквідацію бойовиків ІДІЛ, їхньої інфраструктури та складів озброєнь", - написав Гегсет.

Він зазначив, що операція стала прямою відповіддю на атаку на американські сили, що сталася 13 грудня в районі Пальміри.

У повідомленні міністра війни США наголошується, що йдеться не про початок війни, а про "акт відплати".

"Це не початок війни - це оголошення помсти. Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Трампа (Дональда - ред.) ніколи не вагатимуться і ніколи не поступляться у захисті нашого народу", - підсумував він.

Гегсет підкреслив: Вашингтон буде жорстоко реагувати на напад на своїх громадян США у будь-якій точці світу.

"Як ми заявляли одразу після жорстокої атаки: якщо ви атакуєте американців - у будь-якій точці світу - решту свого короткого життя ви проживете, знаючи, що Сполучені Штати вистежать вас, знайдуть і безжально знищать", - написав міністр війни США.

Відомо, що в межах операції СШ в Сирії було ліквідовано значну кількість бойовиків. У міністерстві війни США наголосили, що удари триватимуть і надалі.

Центральне командування Збройних сил США також підтвердило удар по бойовикам ІДІЛ у Сирії.

"Американські війська розпочали масштабний удар по інфраструктурі та об'єктах зброї ІДІЛ у Сирії. Цей масований удар відбувся після нападу на сили США та їхніх партнерів у Сирії 13 грудня", - йдеться у повідомленні.