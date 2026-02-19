Трамп виводить війська США із Сирії через ескалацію з Іраном

США планують найближчими місяцями вивести залишки свого військового контингенту з Сирії - Дамаск більше не потребує цього так гостро, як раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами високопоставленого представника Білого дому, Дамаск погодився самостійно взяти на себе боротьбу з тероризмом у межах країни, тому американська присутність "у такому масштабі" більше не є необхідною.

Як відомо, американські військові перебувають у Сирії з 2015 року в рамках кампанії проти угруповання "Ісламська держава". Йдеться про близько тисячі військовослужбовців, які залишалися на території країни.

Рішення про їх виведення, за словами чиновника, є частиною перехідного процесу та залежить від виконання певних умов. Водночас США зберігають готовність оперативно реагувати на можливі загрози в регіоні.

ВІдмітимо, що на тлі цього Вашингтон нарощує військову присутність на Близькому Сході через зростання напруженості з Іраном. ЗМІ підтвердили перебування авіаносця USS Abraham Lincoln із ракетними есмінцями та десятками винищувачів поблизу Ірану.

Також США направили до регіону найбільший корабель ВМС - "Джеральд Р. Форд", який має прибути протягом трьох тижнів.