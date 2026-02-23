США начали вывод войск со своей крупнейшей базы в Сирии, - Reuters

США приступили к выводу войск из своей самой большой базы в Сирии - Касрак. Она находится на северо-востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Детали передислокации

Как пишет издание со ссылкой на источники, утром 23 февраля десятки грузовиков, часть из которых перевозила бронетехнику, покинули объект. Видеокадры Reuters зафиксировали движение колонны по шоссе на окраине города Камышлы.

База Касрак более десяти лет была главным узлом международной коалиции под руководством США в борьбе с "Исламским государством". Несмотря на выход из этого объекта, у коалиции остается база в городе Рмелан недалеко от границы с Ираком.

Сроки и причины вывода

По данным источников издания, процесс вывода войск будет продолжаться от нескольких недель до месяца. Пока неизвестно, является ли этот уход временным или постоянным.

Высокопоставленный представитель США отметил, что часть войск покидает страну в рамках "поэтапного перехода". Он добавил, что масштабное пребывание сил США больше не необходимо, поскольку сирийское правительство под руководством президента Ахмеда аш-Шараа готово взять на себя ответственность за борьбу с терроризмом.

На минувшей неделе газета The Wall Street Journal также сообщала о планах США вывести весь контингент численностью около 1000 военнослужащих.