UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США не побачили жодних ознак нецільового використання наданих коштів Україною

Фото: США не побачили жодних ознак нецільового використання наданих коштів Україною (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство фінансів США не побачило жодних ознак того, що надані Україні кошти були використані не за призначенням. Така заява прозвучала після звільнення низки високопосадовців в Україні після звинувачень у корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У нас немає жодних ознак того, що кошти США були використані не за призначенням в Україні. Ми вітаємо поточні зусилля української влади щодо співпраці з нами, щоб забезпечити належні гарантії, щоб допомога США доходила до тих, кому вона призначена", - заявила представниця Міністерства фінансів Меган Аппер у відповідь на запит Reuters.

Аппер зазначила, що Мінфін продовжуватиме тісно співпрацювати зі Світовим банком у відстеженні виплат США, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами для боротьби з корупцією".

Нагадаємо, нещодавно в Україні прокотилася хвиля відставок, зокрема, і в Кабміні. Зокрема, з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури звільнили Василя Лозинського, якого напередодні впіймали на хабарі.

РБК-Україна також повідомляло про звільнення низки заступників міністрів.

До того ж, в уряді одразу вісім міністрів опинилися під загрозою відставки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америкикоррупция