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США не увидели никаких признаков нецелевого использования предоставленных средств Украиной

Фото: США не увидели никаких признаков нецелевого использования предоставленных средств Украиной (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство финансов США не увидело никаких признаков того, что предоставленные Украине средства были использованы не по назначению. Такое заявление прозвучало после увольнения ряда чиновников в Украине после обвинений в коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"У нас нет никаких признаков того, что средства США были использованы не по назначению в Украине. Мы приветствуем текущие усилия украинской власти по сотрудничеству с нами, чтобы обеспечить надлежащие гарантии, чтобы помощь США доходила до тех, кому она была предназначена", - заявила представительница Министерства финансов Меган Аппер в ответ на запрос Reuters.

Аппер отметила, что Минфин будет продолжать тесно сотрудничать с Всемирным банком в отслеживании выплат США, чтобы подтвердить, что они используются по назначению, а также с Украиной и другими партнерами для борьбы с коррупцией.

Напомним, недавно в Украине прокатилась волна отставок, в том числе и в Кабмине. В частности, с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры уволили Василия Лозинского, которого накануне поймали на взятке.

РБК-Украина также сообщала об увольнении ряда заместителей министров.

К тому же, в правительстве сразу восемь министров оказались под угрозой отставки.

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