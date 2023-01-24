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Уряд звільнив чотирьох заступників міністрів: що відомо

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 13:13
Уряд звільнив чотирьох заступників міністрів: що відомо Фото: будівля Кабінету міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 24 січня, було прийнято рішення про звільнення чотирьох заступників міністрів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення уряду.

Мова йде про:

  • Вячеслава Шаповалова - заступника міністра оборони України;
  • Івана Лукерю - заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • В'ячеслава Негоду - заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • Віталія Музиченка - заступника міністра соціальної політики України.

Як повідомлялося, на цьому ж засіданні сьогодні Кабінет міністрів погодив звільнення глав ОВА. Йдеться про керівників п'яти областей - Дніпропетровської, Київської, Сумської, Херсонської та Запорізької.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко звільняється з посади. До цього про це РБК-Україна повідомляли джерела, а вже сьогодні Тимошенко особисто підтвердив своє звільнення. Його заяву вже підписав президент Володимир Зеленський.

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Кабінет Міністрів України
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