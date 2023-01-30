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Загроза відставки. Під ким з міністрів "хитається крісло" в Кабміні: список

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Київ, Понеділок 30 січня 2023 09:35
Загроза відставки. Під ким з міністрів "хитається крісло" в Кабміні: список Фото: названі імена міністрів, які перебувають під загрозою відставки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

У Кабміні одразу вісім міністрів опинилися під загрозою відставки. Втім, рано говорити про те, що весь цей список урядовців можуть звільнити зараз і одразу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід".

Так, хоч відставки в Кабінеті міністрів поки не торкнулися найвищого рівня, обмежившись рівнем заступників, але вже на наступному пленарному засіданні Ради у лютому можуть полетіти і міністерські голови, розповіли виданню співрозмовники.

Список претендентів на виліт

За інформацією РБК-Україна, "крісло хитається" одразу під вісьмома з них, йдеться про:

  • міністра енергетики Германа Галущенко,
  • міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна,
  • міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта,
  • міністра ветеранів Юлію Лапутіну,
  • міністра освіти Сергія Шкарлета,
  • віце-прем'єра та міністра реінтеграції Ірину Верещук,
  • міністра екології Руслана Стрільця,
  • міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка.

Варто зазначити, це зовсім не означає, що всі вони вже найближчим часом залишаться без крісел.

Оскільки деякі прізвища з переліку перебувають у списку тих, хто стоїть на виліт, уже багато місяців, навіть з "долютневих часів". Частково ці перестановки пов'язані із загальним скороченням Кабміну та злиттям міністерств, комусь довгий час не можуть знайти адекватного наступника.

Та й загалом оптимізація виконавчої влади, кажуть співрозмовники РБК-Україна, стопориться головним чином через відсутність кадрового резерву.

Цікаво, що на тлі корупційних скандалів та відставок в уряді минулого тижня пішли чутки і про те, що "хитається крісло" навіть під прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Але співрозмовники РБК-Україна запевняють, що про зміну глави Кабміну не йдеться.

Нагадаємо, що минулого тижня в Україні прокотилася хвиля відставок, зокрема, і в уряді. Так, Василя Лозинського, якого напередодні впіймали на хабарі, звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Крім того, стало відомо ще про звільнення низки заступників міністрів.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Кадрові рішення. Усі подробиці скандалів та звільнень у владі".

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