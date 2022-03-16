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США планируют передать Украине передовые управляемые ракеты

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Среда 16 марта 2022 14:15
США планируют передать Украине передовые управляемые ракеты Фото: США планируют передать Украине передовые управляемые ракеты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена рассматривают возможность передачи Украине новейшего вооружения. Речь идет о современных управляемых ракетах, которые могут точно поражать российскую технику и позиции с расстояния нескольких миль.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC.

О соответствующих планах рассказали два осведомленных чиновника.
По словам одного из них, администрации пока не приняла никаких решений. Белый дом раздумывает над тем, стоит ли оснастить Украину "ракетами-бродягами"Switchblades в рамках нового пакета военной помощи.

Существует два варианта Switchblade - 300 и 600:

  • 300 модель предназначена для точечных ударов по военным;
  • 600 модель предназначена для уничтожения танков или же другой техники врага;

"Мы поддерживаем наших союзников и суверенные государства в их праве защищать свою родину и свою жизнь, когда это фундаментальное право находится под угрозой", - говорится в заявлении компании-разработчика AeroVironment.

Отмечается, что Switchblades являются роботизированными бомбами, которые оборудованы камерами, системой наведения, а также взрывчаткой. Их можно запрограммировать на автоматический удар по целям, которые расположены на расстоянии, или же, например, отсрочить атаку. Согласно данным компании модель 600 способна летать в течение 40 минут и преодолевать расстояние до 80 километров.

Стоит добавить, что Switchblades является оружием одноразового использования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Байден подписал бюджет, который предусматривает 13,6 млрд долларов финансовой помощи Украине.

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