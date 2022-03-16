ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США планують передати Україні передові керовані ракети

Новость на русском →
Середа 16 березня 2022 14:15
США планують передати Україні передові керовані ракети Фото: США планують передати Україні передові керовані ракети (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена розглядають можливість передачі Україні новітнього озброєння. Йдеться про сучасні керовані ракети, які можуть точно вражати російську техніку та позиції з відстані кількох миль.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC.

Про відповідні плани розповіли два обізнаних чиновники.
За словами одного з них, адміністрації поки що не прийняла жодних рішень. Білий дім роздумує над тим, чи варто оснастити Україну "ракетами-бродягами" Switchblades в рамках нового пакету військової допомоги.

Існує два варіанти Switchblade - 300 та 600:

  • 300 модель призначена для точкових ударів по військовим;
  • 600 модель призначена для знищення танків або ж іншої техніки ворога;

"Ми підтримуємо наших союзників і суверенні держави в їхньому праві захищати свою батьківщину та своє життя, коли це фундаментальне право перебуває під загрозою", - йдеться у заяві компанії-розробника AeroVironment.

Зазначається, що Switchblades є роботизованими бомбами, які обладнані камерами, системою наведення, а також вибухівкою. Їх можна запрограмувати на автоматичний удар по цілях, які розташовані на відстані, або ж, наприклад, відтермінувати атаку. Згідно з даними компанії модель 600 здатна літати протягом 40 хвилин й долати відстань до 80 кілометрів.

Варто додати, що Switchblades є зброєю одноразового використання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Байден підписав бюджет, який передбачає 13,6 млрд доларів фінансової допомоги Україні.

Війна Росії проти України триває двадцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій