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Байден подписал закон о помощи Украине в 13,6 млрд долларов

Новина українською →
США, Вторник 15 марта 2022 21:10
Байден подписал закон о помощи Украине в 13,6 млрд долларов Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Президент США Джо Байден подписал закон, в котором предусматривается помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Я только что подписал документ о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 млрд долларов", - сообщил Джо Байден.

Стоит отметить, что ранее оказание помощи в размере 13,6 млрд долларов поддержали в палате представителей США.

Из этой суммы будет выделено 6,5 млрд долларов Пентагону на военную помощь Украине. Остальные средства пойдут в другие ведомства – на гуманитарную и экономическую помощь Украине.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине.

А также рассказывали о том, что в США и МВФ определились с суммами финансовой помощи Украине.

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