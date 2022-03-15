Байден подписал закон о помощи Украине в 13,6 млрд долларов

Президент США Джо Байден подписал закон, в котором предусматривается помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Я только что подписал документ о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 млрд долларов", - сообщил Джо Байден.

Стоит отметить, что ранее оказание помощи в размере 13,6 млрд долларов поддержали в палате представителей США.

Из этой суммы будет выделено 6,5 млрд долларов Пентагону на военную помощь Украине. Остальные средства пойдут в другие ведомства – на гуманитарную и экономическую помощь Украине.

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