Байден подписал закон о помощи Украине в 13,6 млрд долларов
Президент США Джо Байден подписал закон, в котором предусматривается помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Я только что подписал документ о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 млрд долларов", - сообщил Джо Байден.
Стоит отметить, что ранее оказание помощи в размере 13,6 млрд долларов поддержали в палате представителей США.
Из этой суммы будет выделено 6,5 млрд долларов Пентагону на военную помощь Украине. Остальные средства пойдут в другие ведомства – на гуманитарную и экономическую помощь Украине.
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Напомним, ранее мы писали о том, что Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине.
А также рассказывали о том, что в США и МВФ определились с суммами финансовой помощи Украине.
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