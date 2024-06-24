США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між КНДР та РФ: заява

У заяві наголошується, що, окрім продовження страждань українського народу, постачання зброї з Північної Кореї порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі.

Розвиток партнерства між КНДР і Росією, про що свідчить підписання договору про стратегічне партнерство під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяну 19 червня, має викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, зазначили автори документа.

У ньому США, Південна Корея та Японія підтверджують свій намір і надалі зміцнювати дипломатичну співпрацю та співробітництво в галузі безпеки для протидії загрозам, які КНДР становить для регіональної та глобальної безпеки.

"Зобов'язання США щодо захисту РК та Японії залишаються непохитними. США, Республіка Корея та Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації та повернутися до переговорів», - йдеться у заяві.

Угода з КНДР та заяви Путіна