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США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и РФ: заявление

Автор: Вадим Ребрина

США, Южная Корея и Япония "самым решительным образом" осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжающиеся поставки из КНДР в Россию оружия, которое используется в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление представителей трех стран, опубликованное на сайте Госдепартамента США.

В заявлении подчеркивается, что, кроме продления страданий украинского народа, поставки оружия из Северной Кореи нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе.

Развитие партнерства между КНДР и Россией, о чем свидетельствует подписание договора о стратегическом партнерстве во время визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян 19 июня, должно вызывать серьезную озабоченность у всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, отметили авторы документа.

В нем США, Южная Корея и Япония подтверждают свое намерение и дальше укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности для противодействия угрозам, которые КНДР представляет для региональной и глобальной безопасности.

«Обязательства США по защите РК и Японии остаются непоколебимыми. США, Республика Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам», - говорится в заявлении.

Соглашение с КНДР и заявления Путина

Напомним, во время визита в КНДР Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

После Северной Кореи Путин полетел во Вьетнам. Там он заявил, что не может исключать предоставление Северной Корее высокоточного оружия якобы в ответ на военную помощь Запада Украине. Также диктатор рассматривает возможность изменения ядерной доктрины РФ в ответ на якобы дискуссии на Западе о "снижении порога для использования ядерного оружия и разработке менее мощного оружия".

В Институте изучения войны считают это заявление диктатора прямой угрозой применением ядерного оружия, если Запад позволит Украине победить в войне. Однако очень маловероятно, что эта угроза приведет к фактической ядерной эскалации, считают аналитики.

Также Путин заявил, что со стороны Южной Кореи будет "очень большой ошибкой" предоставить летальное оружие Украине. Сеул пообещал рассмотреть такую ​​возможность после подписания соглашения между КНДР и РФ.

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