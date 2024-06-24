США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и РФ: заявление

США, Южная Корея и Япония "самым решительным образом" осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжающиеся поставки из КНДР в Россию оружия, которое используется в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление представителей трех стран, опубликованное на сайте Госдепартамента США.
В заявлении подчеркивается, что, кроме продления страданий украинского народа, поставки оружия из Северной Кореи нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе.
Развитие партнерства между КНДР и Россией, о чем свидетельствует подписание договора о стратегическом партнерстве во время визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян 19 июня, должно вызывать серьезную озабоченность у всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, отметили авторы документа.
В нем США, Южная Корея и Япония подтверждают свое намерение и дальше укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности для противодействия угрозам, которые КНДР представляет для региональной и глобальной безопасности.
«Обязательства США по защите РК и Японии остаются непоколебимыми. США, Республика Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам», - говорится в заявлении.
Напомним, во время визита в КНДР Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.
После Северной Кореи Путин полетел во Вьетнам. Там он заявил, что не может исключать предоставление Северной Корее высокоточного оружия якобы в ответ на военную помощь Запада Украине. Также диктатор рассматривает возможность изменения ядерной доктрины РФ в ответ на якобы дискуссии на Западе о "снижении порога для использования ядерного оружия и разработке менее мощного оружия".
В Институте изучения войны считают это заявление диктатора прямой угрозой применением ядерного оружия, если Запад позволит Украине победить в войне. Однако очень маловероятно, что эта угроза приведет к фактической ядерной эскалации, считают аналитики.
Также Путин заявил, что со стороны Южной Кореи будет "очень большой ошибкой" предоставить летальное оружие Украине. Сеул пообещал рассмотреть такую возможность после подписания соглашения между КНДР и РФ.
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