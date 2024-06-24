США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и РФ: заявление

В заявлении подчеркивается, что, кроме продления страданий украинского народа, поставки оружия из Северной Кореи нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе.

Развитие партнерства между КНДР и Россией, о чем свидетельствует подписание договора о стратегическом партнерстве во время визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян 19 июня, должно вызывать серьезную озабоченность у всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, отметили авторы документа.

В нем США, Южная Корея и Япония подтверждают свое намерение и дальше укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности для противодействия угрозам, которые КНДР представляет для региональной и глобальной безопасности.

«Обязательства США по защите РК и Японии остаются непоколебимыми. США, Республика Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам», - говорится в заявлении.

Соглашение с КНДР и заявления Путина