Путін погрожує ядерною зброєю у разі перемоги України, але реальна ескалація малоймовірна, - ISW

Заява російського диктатора Володимира Путіна про можливість зміни ядерної доктрини РФ є прямою погрозою застосування ядерної зброї, якщо Захід дозволить Україні перемогти у війні. Проте дуже малоймовірно, що ця погроза призведе до фактичної ядерної ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) .

На прес-конференції 20 червня у Ханої Путін заявив, що Росія розглядає можливість внесення змін до своєї ядерної доктрини у відповідь на нібито дискусії на Заході про "зниження порогу для використання ядерної зброї та розробку менш потужної зброї".

Заява диктатора, ймовірно, була частково відповіддю на зауваження генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга від 17 червня про те, що члени НАТО обговорюють посилення ядерної готовності перед обличчям зростаючих загроз з боку Росії та Китаю, хоча Столтенберг нічого не казав про «зниження порогу для використання ядерної зброї».

ISW нагадує, що російська ядерна доктрина дозволяє використовувати ядерну зброю лише у випадку «виняткових випадків» загрози суверенітету та територіальній цілісності Росії. В Інституті припускають, що Путін, зокрема, визначив можливу стратегічну поразку Росії в Україні як «кінець [російської] державності».

На прес-конференції Путін додав, що поразка на полі бою означатиме кінець «тисячолітньої історії» російської держави, і що Росії краще воювати до кінця.

Експерти ISW припускають, що цими заявами російський диктатор прагнув дати зрозуміти, що залишає за собою право застосувати ядерну зброю, якщо РФ зазнає рішучої поразки на лінії фронту. Це в його уяві має стримати союзників України від досягнення спільної стратегічної мети - поразки Росії.

В Інституті вважають, що ядерна погроза Путіна є частиною триваючої кампанії ядерного шантажу Кремля, спрямованої на те, щоб відрадити союзників України від рішучих зобов’язань подолати незаконне вторгнення Росії в Україну, і тому дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації. Стратегічна поразка Росії в Україні не загрожує суверенітету та територіальній цілісності Росії, але може загрожувати стабільності режиму Путіна, зазначається у звіті.

ISW продовжує вважати, що загроза ядерної ескалації й надалі залишатиметься основним активом здатності Росії маніпулювати сприйняттям іноземних осіб, які приймають рішення.

ISW продовжує вважати, що Росія не зможе перемогти Україну чи Захід — і, швидше за все, програє, — якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору Кремлю.