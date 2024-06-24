Нова угода Росії з КНДР може спричинити тертя Пхеньяна з Пекіном, - генерал армії США

Нова угода про стратегічне партнерство, яку російський диктатор Володимир Путін підписав з північнокорейським колегою Кім Чен Ином, потенційно може спричинити тертя КНДР з Китаєм, який довгий час був головним союзником країни, заявив глава Об’єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС США К. К. Браун.

"У нас є ще хтось, хто зараз підштовхує нас, так що це може спричинити трохи більше тертя між (Китаєм) і Росією. Тож буде цікаво подивитися, як ці три країни — як це буде відбуватися", — сказав генерал журналістам під час закордонної зустрічі.

Браун визнав стурбованість угодою з боку США, але він також пом'якшив оцінки, зазначивши очевидні обмеження угоди та висловивши сумніви, що Москва дасть Північній Кореї "все", що вона хоче.

"Мої відгуки про угоду: це була широка угода, яка не є надто обов’язковою, що дає вам ознаку (що) вони хочуть працювати разом, але не хочуть зв’язувати руки", — сказав Браун.