Нова угода Росії з КНДР може спричинити тертя Пхеньяна з Пекіном, - генерал армії США
Нова угода про стратегічне партнерство, яку російський диктатор Володимир Путін підписав з північнокорейським колегою Кім Чен Ином, потенційно може спричинити тертя КНДР з Китаєм, який довгий час був головним союзником країни, заявив глава Об’єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС США К. К. Браун.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"У нас є ще хтось, хто зараз підштовхує нас, так що це може спричинити трохи більше тертя між (Китаєм) і Росією. Тож буде цікаво подивитися, як ці три країни — як це буде відбуватися", — сказав генерал журналістам під час закордонної зустрічі.
Браун визнав стурбованість угодою з боку США, але він також пом'якшив оцінки, зазначивши очевидні обмеження угоди та висловивши сумніви, що Москва дасть Північній Кореї "все", що вона хоче.
"Мої відгуки про угоду: це була широка угода, яка не є надто обов’язковою, що дає вам ознаку (що) вони хочуть працювати разом, але не хочуть зв’язувати руки", — сказав Браун.
Нагадаємо, під час візиту в КНДР Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає "негайне" надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн.
Після Північної Кореї Путін полетів у В'єтнам. Там він заявив, що не може виключати надання Північній Кореї високоточної зброї нібито у відповідь на військову допомогу Заходу Україні. Також диктатор розглядає можливість зміни ядерної доктрини РФ у відповідь на нібито дискусії на Заході про "зниження порогу для використання ядерної зброї та розробку менш потужної зброї".
В Інституті вивчення війни вважають цю заяву диктатора прямою погрозою застосуванням ядерної зброї, якщо Захід дозволить Україні перемогти у війні. Проте дуже малоймовірно, що ця погроза призведе до фактичної ядерної ескалації, вважають аналітики.
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