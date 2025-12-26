США підтримують припинення вогню в Україні, але є нюанси, - Axios

Референдум в Україні

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами 11 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що питання можливих територіальних рішень має визначати народ України - через вибори або референдум.

Після цієї заяви у США назвали її прогресом, розцінивши як готовність Києва обговорювати можливість проведення референдуму щодо мирної угоди, яка може передбачати передачу частини української території.

У США визнали, що провести таке голосування в нинішніх умовах буде вкрай складно.

Водночас американський чиновник зазначив, що під час зустрічі в п’ятницю європейські партнери заявили: якщо Володимир Зеленський запропонує провести референдум щодо територій, вони підтримають це рішення.

Також повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до того, щоб призупинити удари вглиб України в день голосування. Але він висунув для цього свої вимоги.

Довідково

Референдум - це голосування, під час якого громадяни безпосередньо ухвалюють рішення щодо ключових державних питань, зокрема й територіальних.

Для його проведення потрібні безпечні умови та можливість участі всіх виборців, тому під час війни він практично неможливий без зовнішніх гарантій.