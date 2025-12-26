RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США поддерживают прекращение огня в Украине, но есть нюансы, - Axios

Фото: украинские военные на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

США поддерживают идею соблюдения Украиной соглашения о прекращении огня, однако признают, что логистика будет сложной. Речь идет о возможном проведении референдума по мирному соглашению, которое предусматривает передачу части украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам высокопоставленного американского чиновника, россияне, которые ранее настаивали на прекращении огня только после окончательного заключения мирного соглашения, изменили позицию.

В Москве согласились, что для проведения референдума необходимо сначала обеспечить режим прекращения огня.

При этом, как отметил собеседник издания, между сторонами остаются разногласия относительно продолжительности перемирия. Украина настаивает на 60-дневном прекращении огня, тогда как Россия может требовать значительно более короткого срока.

 

Референдум в Украине

Напомним, во время общения с журналистами 11 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможных территориальных решений должен определять народ Украины - через выборы или референдум.

После этого заявления в США назвали его прогрессом, расценив как готовность Киева обсуждать возможность проведения референдума по мирному соглашению, которое может предусматривать передачу части украинской территории.

В США признали, что провести такое голосование в нынешних условиях будет крайне сложно.

В то же время американский чиновник отметил, что во время встречи в пятницу европейские партнеры заявили: если Владимир Зеленский предложит провести референдум по территориям, они поддержат это решение.

Также сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к тому, чтобы приостановить удары вглубь Украины в день голосования. Но он выдвинул для этого свои требования.

Справочно

Референдум - это голосование, во время которого граждане непосредственно принимают решение по ключевым государственным вопросам, в том числе и территориальным.

Для его проведения нужны безопасные условия и возможность участия всех избирателей, поэтому во время войны он практически невозможен без внешних гарантий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиРеферендумВойна в Украинемирный план США