США поддерживают прекращение огня в Украине, но есть нюансы, - Axios

США поддерживают идею соблюдения Украиной соглашения о прекращении огня, однако признают, что логистика будет сложной. Речь идет о возможном проведении референдума по мирному соглашению, которое предусматривает передачу части украинской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам высокопоставленного американского чиновника, россияне, которые ранее настаивали на прекращении огня только после окончательного заключения мирного соглашения, изменили позицию.
В Москве согласились, что для проведения референдума необходимо сначала обеспечить режим прекращения огня.
При этом, как отметил собеседник издания, между сторонами остаются разногласия относительно продолжительности перемирия. Украина настаивает на 60-дневном прекращении огня, тогда как Россия может требовать значительно более короткого срока.
Напомним, во время общения с журналистами 11 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможных территориальных решений должен определять народ Украины - через выборы или референдум.
После этого заявления в США назвали его прогрессом, расценив как готовность Киева обсуждать возможность проведения референдума по мирному соглашению, которое может предусматривать передачу части украинской территории.
В США признали, что провести такое голосование в нынешних условиях будет крайне сложно.
В то же время американский чиновник отметил, что во время встречи в пятницу европейские партнеры заявили: если Владимир Зеленский предложит провести референдум по территориям, они поддержат это решение.
Также сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к тому, чтобы приостановить удары вглубь Украины в день голосования. Но он выдвинул для этого свои требования.
Справочно
Референдум - это голосование, во время которого граждане непосредственно принимают решение по ключевым государственным вопросам, в том числе и территориальным.
Для его проведения нужны безопасные условия и возможность участия всех избирателей, поэтому во время войны он практически невозможен без внешних гарантий.