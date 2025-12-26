США поддерживают прекращение огня в Украине, но есть нюансы, - Axios

Референдум в Украине

Напомним, во время общения с журналистами 11 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможных территориальных решений должен определять народ Украины - через выборы или референдум.

После этого заявления в США назвали его прогрессом, расценив как готовность Киева обсуждать возможность проведения референдума по мирному соглашению, которое может предусматривать передачу части украинской территории.

В США признали, что провести такое голосование в нынешних условиях будет крайне сложно.

В то же время американский чиновник отметил, что во время встречи в пятницу европейские партнеры заявили: если Владимир Зеленский предложит провести референдум по территориям, они поддержат это решение.

Также сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к тому, чтобы приостановить удары вглубь Украины в день голосования. Но он выдвинул для этого свои требования.

Справочно

Референдум - это голосование, во время которого граждане непосредственно принимают решение по ключевым государственным вопросам, в том числе и территориальным.

Для его проведения нужны безопасные условия и возможность участия всех избирателей, поэтому во время войны он практически невозможен без внешних гарантий.