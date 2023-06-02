США підтримують мирні ініціативи Китаю чи Бразилії щодо припинення війни в Україні, але є нюанс

Він повідомив, що США співпрацюють з Україною та іншими союзниками, щоб досягти консенсусу навколо основних елементів справедливого та міцного миру для припинення війни з Росією.

Блінкен зазначив, що Вашингтон заохочуватиме ініціативи інших країн щодо припинення війни, якщо вони підтримують Статут ООН і суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України.

"Ми підтримуватимемо зусилля - Бразилії, Китаю чи будь-якої іншої країни - якщо вони допоможуть знайти шлях до справедливого та тривалого миру", - сказав він.

При цьому США будуть продовжувати підтримувати Україну у військовому плані, оскільки необхідною умовою для ефективної дипломатії є те, щоб Київ був здатний стримувати та захищатися від будь-якої майбутньої агресії.

Мирні ініціативи

Зазначимо, що Україна має власну формулу миру, що складається з 10 пунктів та передбачає поновлення контролю України над своєю територією, повернення полонених, переслідування воєнних злочинців. Ініціативна полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

При чому у Білому домі заявляли, що вони зосереджені на реалізації українського мирного плану.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче влаштувати мирний саміт, Данія та Швеція вже зголосилися його провести. Він має пройти за участі лідерів країн-созників України, але там не буде Росії.

"Мирна формула" Китаю

Китай заявив про намір виступи миротворцем у війні та оприлюднив так званий "мирний план", який складається з 12 пунктів. Пекін закликав до припинення вогню та мирних переговорів, та не говорив про вивід російських військ з України.

В Україні, Європі та США розкритикували "мирні ініціативи" Пекіна, нагадавши про зв'язки з РФ.

Позиція Бразилії

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва також заявляв, що хоче бути посередником у переговорах між Україною та Росією. При цьому він вважає, що президента України та російського диктатора потрібно "переконати" почати переговори.

Його слова також розкритикували як в Україні, так у серед її союзників. Зокрема, у МЗС України, завили, що його бачення не відповідає стану речей, адже не можна ототожнювати жертву та агресора.

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