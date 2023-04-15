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Президент Бразилії закликав США припинити "заохочувати" війну в Україні

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Субота 15 квітня 2023 11:37
Президент Бразилії закликав США припинити "заохочувати" війну в Україні Фото: Луїз Інасіо Лула да Сілва, президент Бразилії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". Таким чином їм вдасться "переконати" російського та українського президентів.

Про це заявив президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами президента Бразилії, міжнародне співтовариство зможе "переконати" президента України Володимира Зеленського й російського диктатора Володимира Путіна у тому, що "мир в інтересах всього світу".

"Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир", - заявив Лула журналістам у Пекіні по завершенні візиту, де він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Зазначається, що візит Лули до Китаю був зосереджений на зміцненні зв'язків й поширенні повідомлення про те, що "Бразилія повернулась в якості ключового гравця на світовій арені". Водночас країна балансує на межі, оскільки також прагне тісніших зв'язків з Вашингтоном.

Тим часом ні Китай, ні Бразилія не запровадили санкції проти Росії з початку повномасштабного вторгнення країни на територію України, оскільки прагнуть позиціонувати себе як посередники для досягнення миру.

Перед поїздкою до Китаю Лула запропонував створити групу країн для посередництва у війні. Також він обіцяв порушити це питання в Пекіні. Відповідаючи на питання про це, президент не став розповідати подробиць.

"Важливо мати терпіння для розмови з Путіним і Зеленським, сказав він. Але перш за все необхідно переконати країни, які постачають зброю, заохочують війну, зупинитися", - заявив Лула.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна бажає закупити у Бразилії зброю, аби протистояти російській агресії, однак влада латиноамериканської країни відмовляється і наполягає на мирних переговорах.

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