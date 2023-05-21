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Зеленський хоче провести саміт формули миру у липні

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Хіросіма, Неділя 21 травня 2023 11:26
Зеленський хоче провести саміт формули миру у липні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна хоче провести саміт формули миру. Це може статися у липні, коли від початку повномасштабного вторгнення РФ мине 500 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на робочій сесії саміту G7.

"Скоро - 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру - саміт світової більшості", - заявив Зеленський.

Глава держави запросив лідерів країн "Великої сімки" приєднатися до формули миру для завершення війни в України.

Президент пояснив, що Україна розробила формулу миру таким чином, що кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. За словами Зеленського, "кожен у світі може обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати".

Формула миру

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський на саміті G20 представив формулу миру. Вона полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.

Пізніше українська влада заявила про намір провести саміт формули миру. У Швеції заявили, що готові обговорити можливість проведення саміту у Копенгагені перед самітом НАТО.

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