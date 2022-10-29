США піднімуть питання протестів в Ірані на засіданні Радбезу ООН

Зазначається, що США та Албанія зберуть неофіційне засідання Ради Безпеки ООН у середу. На ньому збираються провести брифінг іранська лауреатка Нобелівської премії миру Ширін Ебаді та актриса та активістка іранського походження Назанін Боніаді.

"На зустрічі буде висвітлено триваючі репресії проти жінок і дівчат і членів релігійних і етнічних меншин в Ірані. Це визначить можливості для сприяння надійним незалежним розслідуванням порушень і зловживань прав людини іранським урядом", - йдеться у записці, що описує засідання.

Незалежний слідчий ООН з прав людини в Ірані Джавайд Рехман також має виступити на зустрічі, в якій можуть бути присутні інші країни-члени ООН та правозахисні групи.

"Зустріч підкреслить триваюче незаконне застосування сили проти протестувальників і переслідування іранським режимом правозахисників і дисидентів за кордоном з метою їх викрадення або вбивства всупереч міжнародному праву", - йдеться в повідомленні про заплановану зустріч.

Нагадаємо, Іран охопили масшабні протести після смерті дівчини, яку затримала поліція за неправильне носіння хіджабу. Під час під час акцій загинуло як мінімум 185 людей, серед них є діти.

При цьому верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї звинуватив США й Ізраїль в організації протестів.

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