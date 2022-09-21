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Іран вийшов на протести проти поліції. Що стало причиною

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Іран, Середа 21 вересня 2022 17:05
Іран вийшов на протести проти поліції. Що стало причиною Фото: заворушення в Ірані (twitter.com/AJEnglish)
Автор: Анна Березіна

Іран охопили протести після смерті дівчини, затриманої поліцією за неправильне носіння хіджабу. Люди виходять на мітинги, влаштовують підпали, зривають портрети лідерів країни. Жінки відрізають волосся і відмовляються дотримуватися традиційного дрес-коду. Внаслідок сутичок із силовиками є загиблі.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію в Ірані на даний момент.

Причина протестів

Масштабні мітинги розпочалися в Ірані минулої суботи - у день похорону 22-річної студентки Махси Аміні з провінції Курдистан.

13 вересня дівчина приїхала до Тегерану зі своєю родиною і біля станції метро її затримала поліція моралі за порушення закону про дотримання дрес-коду. Нібито вона неправильно носила хіджаб – хустка не повністю закривала її волосся.

Через кілька днів Аміні померла у лікарні. У поліції заявили, що причиною смерті став серцевий напад. Як повідомляє ВВС за свідченнями очевидців, дівчину побили під час затримання, після чого вона впала в кому.

Іран вийшов на протести проти поліції. Що стало причиноюФото: Махса Аміні у лікарні після затримання (twitter.com/AlinejadMasih)

Батьки Махси Аміні заявили, що їхня дочка не мала жодних проблем зі здоров'ям. Вони звинуватили правоохоронців у видаленні частини записів із камер відеоспостереження та повідомили, що на тілі дівчини були синці.

На похороні загиблої в її рідному місті Сакез люди виступили з вимогою справедливого розслідування, але пролунали й антиурядові гасла.

Демонстранти скандували "Смерть диктатору", маючи на увазі верховного та релігійного лідера Ірану Алі Хамені, кидали каміння у плакати з його портретом, били вікна і підпалювали сміття. Для розгону акції силовики застосували сльозогінний газ.

Ситуація в Ірані загострюється

У наступні три дні протести спалахнули в більшій частині країни (у 16 з 31 провінцій). У столиці на вулицях зібралися тисячі людей. Громадські організації закликали до національного страйку.

На знак солідарності із загиблою іранські жінки зривали та спалювали свої хіджаби, відрізали волосся.

Увечері 21 вересня масштабні мітинги вийшли з-під контролю правоохоронців. У містах країни почалися підпали та вуличні бої. Протестувальники зривали портрети релігійних лідерів із урядових споруд.

Намагаючись придушити заворушення, поліцейські використовували водомети, кийки і відкрили вогонь по протестувальникам.

Правозахисні організації повідомляють про 5 загиблих та десятки поранених, серед них 10-річна дитина.

Іран вийшов на протести проти поліції. Що стало причиноюФото: Затримані під час протестів (Twitter.com/aashbar)

Крім того, під час протестів в Ірані почалися проблеми з Інтернетом. Після повідомлень про смерть Махси Аміні користувачі скаржилися, що не можуть входити в соціальні мережі та використовувати месенджери.

Позиція влади

Чиновники Ірану заперечують причетність до смерті дівчини. За словами начальника поліції Тегерану, звинувачення у жорстокості до затриманої є "абсолютною брехнею", і причина смерті була зупика серця.

Державні ЗМІ оголосили, що влада розпочала розслідування щодо встановлення причини інциденту. Президент Ірану Ебрагім Райсі розмовляв із родиною Аміні і пообіцяв провести повне розслідування. У той же час правозахисники сумніваються у об'єктивності такого розслідування.

Водночас губернатор Тегерану Мохсен Мансурі звинуватив в організації протестів іноземних ворогів. Згідно з його заявою, "проблеми Тегерану є чітко видимими слідами втручання деяких посольств та іноземних служб".

Жорсткі правила в Ірані

Носіння хіджабу є обов'язковим для всіх жінок в Ірані після Ісламської революції 1979 року, коли до влади прийшов режим аятолла Рухолла Хомейні (нинішній лідер Ірану Алі Хаменеї - його найближчий соратник).

Відтоді громадянки країни в громадських місцях повинні покривати волосся та носити вільний одяг, який приховує фігуру.

В останні роки в Ірані регулярно проводиться виступи проти цих правил. Але спеціальний відділ поліції суворо відстежує відповідність консервативному дрес -коду та затримує жінок за його порушення.

Іран вийшов на протести проти поліції. Що стало причиноюФото: іранські жінки протестують проти носіння хіджабу (twitter.com/AlinejadMasih)

Кожен протест викликає нові обмеження влади:

  • у серпні 2022 року президент Ірану підписав закон, за яким за публікацію фото без хіджабу жінка може бути оштрафована, звільнена з держслужби або обмежена в правах на строк від 6 місяців.
  • іранкам заборонили входити до державних установ, банків або їздити в громадському транспорті без головного убору.
  • влада збирається використовувати технологію розпізнавання осіб для ідентифікації перехожих у надто відвертому одязі.

Громадські та правозахисні організації неодноразово закликали до закриття поліції моралі та дотримання прав жінок в Ірані.

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