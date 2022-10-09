Під час протестів в Ірані загинули майже 200 людей, серед них діти
Під час масових протестів, що охопили Іран після смерті дівчини, яка була жорстоко затримана поліцією, загинуло 185 людей, серед них є діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Щонайменше 185 людей, у тому числі щонайменше 19 дітей, загинули під час загальнонаціональних протестів по всьому Ірану", - заявили в неурядовій правозахисній організації "Iran Human Rights".
Зазначається, що майже половина від загальної кількості людей загинула у провінціях Сістан і Белуджистан.
Влада назвала протести змовою ворогів Ірану, включаючи США. Вони звинуватили озброєних дисидентів, серед іншого, у насильстві, яке, як повідомляється, призвело до загибелі щонайменше 20 співробітників сил безпеки.
Так, РБК-Україна писало, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї звинуватив США й Ізраїль в організації протестів.
Нагадаємо, Іран охопили протести після смерті дівчини, яку затримала поліція за неправильне носіння хіджабу.
До слова, масові заворушення вирували щонайменше у 80 містах. Одне із них після вуличних боїв було повністю захоплено демонстрантами.
Детальніше про причини та ситуацію в країні - у матеріалі "Протести в Ірані. Як розвиваються події і чому це великий виклик для ісламу".
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