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Під час протестів в Ірані загинули майже 200 людей, серед них діти

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Іран, Неділя 09 жовтня 2022 21:43
Під час протестів в Ірані загинули майже 200 людей, серед них діти Фото: під час протестів в Ірані загинули майже 200 людей, серед них діти (twitter.com/AJEnglish)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Під час масових протестів, що охопили Іран після смерті дівчини, яка була жорстоко затримана поліцією, загинуло 185 людей, серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Щонайменше 185 людей, у тому числі щонайменше 19 дітей, загинули під час загальнонаціональних протестів по всьому Ірану", - заявили в неурядовій правозахисній організації "Iran Human Rights".

Зазначається, що майже половина від загальної кількості людей загинула у провінціях Сістан і Белуджистан.

Влада назвала протести змовою ворогів Ірану, включаючи США. Вони звинуватили озброєних дисидентів, серед іншого, у насильстві, яке, як повідомляється, призвело до загибелі щонайменше 20 співробітників сил безпеки.

Так, РБК-Україна писало, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї звинуватив США й Ізраїль в організації протестів.

Нагадаємо, Іран охопили протести після смерті дівчини, яку затримала поліція за неправильне носіння хіджабу.

До слова, масові заворушення вирували щонайменше у 80 містах. Одне із них після вуличних боїв було повністю захоплено демонстрантами.

Детальніше про причини та ситуацію в країні - у матеріалі "Протести в Ірані. Як розвиваються події і чому це великий виклик для ісламу".

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