Верховний лідер Ірану звинуватив США й Ізраїль в організації протестів

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї вперше прокоментував масштабні протести, що охопили країну після смерті дівчини, яка перед цим була жорстоко затримана поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.