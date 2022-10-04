ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Верховний лідер Ірану звинуватив США й Ізраїль в організації протестів

Новость на русском →
Вівторок 04 жовтня 2022 04:15
Верховний лідер Ірану звинуватив США й Ізраїль в організації протестів Фото: Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї вперше прокоментував масштабні протести, що охопили країну після смерті дівчини, яка перед цим була жорстоко затримана поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Він звинуватив США й Ізраїль в організації демонстрацій.

"Ці заворушення та відсутність безпеки були спровоковані Америкою і режимом Ізраїлю, а також оплачуваними ними агентами за допомогою деяких зрадницьких іранців за кордоном", - сказав Хаменеї.

Нагадаємо, Іран охопили протести після смерті дівчини, яку затримала поліція за неправильне носіння хіджабу.

До слова, масові заворушення вирували щонайменше у 80 містах. Одне із них після вуличних боїв було повністю захоплено демонстрантами.

Детальніше про причини та ситуацію в країні - у матеріалі "Протести в Ірані. Як розвиваються події і чому це великий виклик для ісламу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран
NEWS
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися