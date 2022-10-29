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США поднимут вопрос протестов в Иране на заседании Совбеза ООН

Фото: США поднимут вопрос протестов в Иране на заседании Совбеза ООН (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Соединенные Штаты Америки на следующей неделе привлекут внимание Совбеза ООН к протестам в Иране, вызванным смертью девушки, которая была жестоко задержана полицией. Они будут искать способы содействия надежным независимым расследованиям нарушений прав человека в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что США и Албания созовут неофициальное заседание Совета Безопасности ООН в среду. На нем собираются провести брифинг иранский лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади и актриса и активистка иранского происхождения Назанин Бониади.

"На встрече будут освещены продолжающиеся репрессии против женщин и девушек и членов религиозных и этнических меньшинств в Иране. Это определит возможности для содействия надежным независимым расследованиям нарушений и злоупотреблений прав человека иранским правительством", - говорится в записке, описывающей заседание.

Независимый следователь ООН по правам человека в Иране Джавайд Рехман также должен выступить на встрече, где могут присутствовать другие страны-члены ООН и правозащитные группы.

"Встреча подчеркнет продолжающееся незаконное применение силы против протестующих и преследование иранским режимом правозащитников и диссидентов за рубежом с целью их похищения или убийства вопреки международному праву", - говорится в сообщении о запланированной встрече.

Напомним, Иран охватили масштабные протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба. Во время акций погибли как минимум 185 человек, среди них есть дети.

При этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США и Израиль в организации протестов.

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ООНСоединенные Штаты АмерикиИран