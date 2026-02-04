ua en ru
Головна » Новини » Політика

США підготували нові санкції проти Росії, але поки не вводять їх, - Bloomberg

Середа 04 лютого 2026 13:35
UA EN RU
США підготували нові санкції проти Росії, але поки не вводять їх, - Bloomberg Фото: США підготували нові санкції проти Росії, але поки не вводять їх (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

У Сполучених Штатах Америки підготували нові санкції проти РФ, проте поки що не мають наміру їх вводити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Зеленський підписав санкції проти "тіньового флоту" РФ: під ударом і пропагандисти

Як розповіли виданню європейські чиновники, США підготували додаткові санкції проти Росії, але немає жодних ознак їх впровадження. Дипломати попросили не називати їхніх імен через чутливість питання.

Водночас лідери Євросоюзу планують ухвалити новий, 20-й пакет санкцій проти РФ.

Видання пише, що Європа розробила ще один пакет санкцій, до четвертих роковин повномасштабного вторгнення 2022 року, яке відбудеться пізніше цього місяця.

ЄС також посилює дії щодо "тіньового флоту" Росії, але, за словами європейських чиновників, "ці заходи більше схожі на повільне завдання удару, ніж на боротьбу з вогнем".

Санкції проти РФ

Наприкінці січня глава євродипломатії Кая Каллас повідомила, що робота над пакетом ще триває і він поки не погоджений.

За її словами, європейські країни пропонують різні санкції, в тому числі "повну заборону морських послуг, а також питання енергетичних санкцій та мінеральних добрив".

Президент Франції Еммануель Макрон також підтвердив розробку санкцій, а міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що нові заходи передбачатимуть особливо жорсткі обмеження проти "тіньового флоту" Росії.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль говорив, що пакет санкцій покликан обмежити доходи РФ від експорту енергоресурсів, нейтралізувати "тіньовий флот" та блокувати схеми обходу санкцій.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати продовжують посилювати санкційний тиск на Росію.

Зокрема, американський лідер Дональд Трамп підписав двопартійний закон, що значно розширює можливості обмежень.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки
