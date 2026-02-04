США підготували нові санкції проти Росії, але поки не вводять їх, - Bloomberg

У Сполучених Штатах Америки підготували нові санкції проти РФ, проте поки що не мають наміру їх вводити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як розповіли виданню європейські чиновники, США підготували додаткові санкції проти Росії, але немає жодних ознак їх впровадження. Дипломати попросили не називати їхніх імен через чутливість питання.

Водночас лідери Євросоюзу планують ухвалити новий, 20-й пакет санкцій проти РФ.

Видання пише, що Європа розробила ще один пакет санкцій, до четвертих роковин повномасштабного вторгнення 2022 року, яке відбудеться пізніше цього місяця.

ЄС також посилює дії щодо "тіньового флоту" Росії, але, за словами європейських чиновників, "ці заходи більше схожі на повільне завдання удару, ніж на боротьбу з вогнем".